Professeur décapité dans les Yvelines : « il a été victime d’un attentat terroriste caractérisé », déclare Emmanuel Macron

Cette affaire a suscité de très vives réactions, au plus haut sommet de l’Etat. Emmanuel Macron a tenu à venir dans la soirée sur les lieux du drame. Il devait échanger avec les enseignants du collège Bois d'Aulne.



« Notre compatriote a été lâchement assassiné parce qu’il enseignait, apprenait à des élèves la liberté d’expression, la liberté de croire ou de ne pas croire », a déclaré sur place le chef de lÉtat. « il a été victime d’un attentat terroriste, islamiste, caractérisé », a-t-il insisté.



Une enquête a été ouverte pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle ».



Le procureur de la République de Versailles devrait s’exprimer dans les prochaines heures sur les circonstances précises de cette attaque et fournir des indications sur le profil du tueur, qui serait âgé de 18 ans et d’origine Tchétchène.



Plus d’infos à venir