Port-Jérôme-sur-Seine : contrôlé ivre au volant, il assure qu’un ami conduisait à sa place

La conduite hésitante d’un automobiliste a attiré l’attention d’une patrouille de police, vers 2 heures, avenue des Châtaigniers, à Port-Jérôme-sur-Seine, en Seine-Maritime. Le véhicule circulait à très faible allure avant de se stationner sur un parking à proximité.
Les policiers ont alors procédé au contrôle du conducteur. Le jeune homme a d’abord nié avoir été au volant, affirmant qu’un ami conduisait à sa place avant de prendre la fuite en courant. Une version écartée par les fonctionnaires, qui avaient gardé le véhicule sous surveillance continue.
Les policiers ont alors procédé au contrôle du conducteur. Le jeune homme a d’abord nié avoir été au volant, affirmant qu’un ami conduisait à sa place avant de prendre la fuite en courant. Une version écartée par les fonctionnaires, qui avaient gardé le véhicule sous surveillance continue.
Un taux de 0,97 mg par litre d’air expiré
Lors du contrôle, le conducteur présentait plusieurs signes d’ivresse, notamment une forte odeur d’alcool et des difficultés à se tenir debout. Soumis au dépistage, il s’est révélé positif à l’alcool. Le test aux stupéfiants s’est en revanche avéré négatif.
Interpellé, l’automobiliste, âgé de 20 ans, a été conduit au commissariat pour les vérifications d’usage. L’éthylomètre a confirmé un taux délictuel de 0,97 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Une passagère se trouvait également dans le véhicule. Identifiée comme la sœur du conducteur, elle était fortement alcoolisée et a été trouvée en possession d’une cigarette de cannabis. Elle a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants.
Interpellé, l’automobiliste, âgé de 20 ans, a été conduit au commissariat pour les vérifications d’usage. L’éthylomètre a confirmé un taux délictuel de 0,97 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Une passagère se trouvait également dans le véhicule. Identifiée comme la sœur du conducteur, elle était fortement alcoolisée et a été trouvée en possession d’une cigarette de cannabis. Elle a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants.