Port-Jérôme-sur-Seine : contrôlé ivre au volant, il assure qu’un ami conduisait à sa place

Lors du contrôle, le conducteur présentait plusieurs signes d’ivresse, notamment une forte odeur d’alcool et des difficultés à se tenir debout. Soumis au dépistage, il s’est révélé positif à l’alcool. Le test aux stupéfiants s’est en revanche avéré négatif.



Interpellé, l’automobiliste, âgé de 20 ans, a été conduit au commissariat pour les vérifications d’usage. L’éthylomètre a confirmé un taux délictuel de 0,97 mg d’alcool par litre d’air expiré.



Une passagère se trouvait également dans le véhicule. Identifiée comme la sœur du conducteur, elle était fortement alcoolisée et a été trouvée en possession d’une cigarette de cannabis. Elle a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants.