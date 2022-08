Pont-Audemet : une enquête ouverte après l’incendie d’une haie près d’une tour de 13 étages

Les dégâts ont pu être limités : la haie a brûlé et quelques portes de caves ont été endommagées. Le sinistre n’a pas nécessité d’évacuation ni de relogement.



Un expert incendie et un technicien en identification criminelle de la gendarmerie d’Évreux ont été chargés des constatations et de déterminer l’origine du départ de feu. Les premiers éléments laissent à penser qu’il serait accidentel.