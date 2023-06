Pollution de l'air par l'ozone : la Seine-Maritime placée en alerte pour demain jeudi

En pareil cas,, il est important de suivre les recommandations émises par les autorités compétentes pour protéger votre santé et minimiser les effets de la pollution de l'air.



Il convient de maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d’aération (la situation lors d’un épisode de pollution ne justifie pas des mesures de confinement) et de ne pas aggraver les effets de cette pollution en s’exposant à des facteurs irritants supplémentaires : fumée de tabac, utilisation de solvants en espace intérieur, exposition aux pollens en saison …



Ces recommandations peuvent inclure des mesures telles que limiter les activités physiques intenses en extérieur, privilégier les déplacements en transports en commun, éviter l'utilisation de véhicules polluants, et prendre des précautions particulières si vous êtes une personne sensible telle que les personnes âgées, les enfants ou les personnes atteintes de problèmes respiratoires.