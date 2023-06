Pluies et orages : 500 foyers privés d'électricité dans l'Eure, ce dimanche après-midi

Pluies et orages violents : 500 foyers sont privés d'électricité ce dimanche après-midi dans l'Eure. Les secteurs les plus touchés, dans l'ouest du département, sont Bernay et Fatouville-Grestain, indique la préfecture sur Twitter. Les services d'Enedis sont actuellement mobilisés pour rétablir au plus vite les réseaux impactés.



Les sapeurs-pompiers ont, de leur côté, déjà effectué 23 interventions sur des inondations également dans le secteur de Bernay.



L'Eure a été placé en vigilance orange par Météo France pour la journée de ce dimanche.