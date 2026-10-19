Pillages et incendies à Rouen : cinq mis en cause jugés en comparution immédiate ce lundi

Le rappel des faits donne la mesure des violences qui ont touché le centre-ville durant l’après-midi et le début de soirée, en marge des manifestations prévues à 14 heures. Le procureur mentionne des violences contre des policiers et des gendarmes, des pillages de magasins et les incendies de deux banques, rue Jeanne-d’Arc.



C’est dans cette même rue qu’un membre des forces de l’ordre, un gendarme mobile selon la préfecture, a été hospitalisé « après avoir reçu un pavé sur la tête », indique le magistrat.



La journée avait commencé par l’incendie à la faculté de lettres de Rouen. D’autres faits ont ensuite été recensés dans l’agglomération : des poubelles et un véhicule incendiés dans le quartier du Puchot, à Elbeuf, ainsi que le braquage du Carrefour Market du Petit-Quevilly. Selon le procureur, ce dernier a été commis par des individus de retour du centre-ville de Rouen, qui souhaitaient « se restaurer ».