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Petit-Quevilly : un feu de pneus près d’un bâtiment désaffecté mobilise les pompiers

SEINE-MARITIME


Un important dégagement de fumée noire a été signalé ce samedi après-midi au Petit-Quevilly. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour un feu de pneus issu d’un dépôt sauvage.


Samedi 20 Juin 2026 - 15:45


L'enquête devra déterminer dans quelles circonstances l'incendie s'est déclaré - Illustration © Pexels
L'enquête devra déterminer dans quelles circonstances l'incendie s'est déclaré - Illustration © Pexels
De la fumée noire et des flammes étaient visibles peu avant 15 heures, rue Agache-Kuhlmann, au Petit-Quevilly. Alertés à 14h54, les sapeurs-pompiers ont rapidement été dépêchés sur place.

À leur arrivée, les secours ont constaté qu’un dépôt sauvage de pneus était en feu à proximité immédiate d’un bâtiment désaffecté. L’incendie générait un important panache de fumée visible à plusieurs centaines de mètres.

Feu rapidement maîtrisé

Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés sur cette intervention. Le sinistre a été circonscrit au moyen d’une lance à eau, empêchant toute propagation au bâtiment voisin.

Aucune victime n’est à déplorer. Les circonstances de cet incendie n’étaient pas connues dans l’immédiat.



Tags : accident, enquête, faits divers, Le Petit-Quevilly, pneus, Seine-Maritime


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