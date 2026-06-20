Petit-Quevilly : un feu de pneus près d’un bâtiment désaffecté mobilise les pompiers

L'enquête devra déterminer dans quelles circonstances l'incendie s'est déclaré - Illustration © Pexels
De la fumée noire et des flammes étaient visibles peu avant 15 heures, rue Agache-Kuhlmann, au Petit-Quevilly. Alertés à 14h54, les sapeurs-pompiers ont rapidement été dépêchés sur place.
À leur arrivée, les secours ont constaté qu’un dépôt sauvage de pneus était en feu à proximité immédiate d’un bâtiment désaffecté. L’incendie générait un important panache de fumée visible à plusieurs centaines de mètres.
À leur arrivée, les secours ont constaté qu’un dépôt sauvage de pneus était en feu à proximité immédiate d’un bâtiment désaffecté. L’incendie générait un important panache de fumée visible à plusieurs centaines de mètres.
Feu rapidement maîtrisé
Seize sapeurs-pompiers et quatre engins ont été engagés sur cette intervention. Le sinistre a été circonscrit au moyen d’une lance à eau, empêchant toute propagation au bâtiment voisin.
Aucune victime n’est à déplorer. Les circonstances de cet incendie n’étaient pas connues dans l’immédiat.
Aucune victime n’est à déplorer. Les circonstances de cet incendie n’étaient pas connues dans l’immédiat.