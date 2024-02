Opération « place nette » : près de 5 kg de stupéfiants saisis, dont de la cocaïne, et 8 interpellations au Havre

Des perquisitions ont eu lieu dans plusieurs appartements. Les policiers ont ainsi saisi plus de 2,5 kg de cocaïne, 1,5 kg d'herbe de cannabis, 750 g de résine de cannabis, ainsi que 5 800€ en numéraires et une arme de poing. Huit suspects ont été interpellés lors de cette opération et placés en garde à vue. Ils sont âgés entre 27 et 49 ans.



Parallèlement, le même jour, vers midi, une épicerie du même secteur a reçu, quant à elle, la visite du comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf). Plusieurs infractions ont été relevées : une pour travail dissimulé, quatre infractions aux dispositions prévues pour un établissement recevant du public et une infraction aux règles d'hygiène.