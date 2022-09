Oissel : le refus d'obtempérer se termine bien pour un conducteur, sans permis, d'une voiture volée

Ces policiers étaient en patrouille rue de la Paix à Oissel, quand ils se sont retrouvés face à une Opel Corsa qui circulait en sens interdit. A la vue du véhicule de police, l'automobiliste a bifurqué à droite et a pris la fuite à vive allure. Bloqués dans la circulation, les policiers l'ont perdu de vue.



Pas pour bien longtemps : l'Opel Corsa est retrouvée accidentée à l'angle de la rue Jean-Jacques Rousseau et de l'avenue Charles-de-Gaulle. La voiture a percuté la clôture d'une maison et son conducteur s'est enfui en courant vers la rue Pierre-Curie.



Les fonctionnaires se lancent à sa recherche et le repèrent alors qu'il tente de se dissimuler le long d'une haie au fond d'une propriété. Le suspect, âgé de 18 ans et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray est interpellé sans difficulté. Lors des vérifications, il s'avère qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire et que la voiture est signalée volée depuis le 4 septembre dernier.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, défaut de permis et recel de vol.