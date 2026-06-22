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Naufrage au large de Chausey : un pêcheur secouru après une voie d’eau sur son bateau

NORMANDIE


Le patron du bateau de pêche P’tit Prince a été secouru ce lundi 22 juin au large de l’archipel de Chausey, après l’apparition d’une importante voie d’eau à bord de son navire. Seul à bord, il a dû abandonner son embarcation avant son naufrage.


Lundi 22 Juin 2026 - 19:45


Illustration Adobe Stock
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Dès la réception de l’alerte, dans la matinée, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de CROSS Jobourg a mobilisé plusieurs moyens de la Société nationale de sauvetage en mer afin de porter assistance au marin. La vedette légère SNS 444 de la station de Saint-Martin-de-Bréhal ainsi que le canot semi-rigide SNS 719 de la station de Chausey ont été engagés sur zone, précise la préfecture maritime..

Le marin récupéré sain et sauf

Face à l’aggravation rapide de la situation, le pêcheur a quitté son navire à bord de son radeau de survie. Il a été récupéré par un semi-rigide présent à proximité avant d’être transféré sur le canot SNS 719. Le marin a ensuite été débarqué en sécurité dans le port de Granville.

Après le naufrage du P’tit Prince, un avis urgent aux navigateurs (AVURNAV) a été diffusé afin de signaler la présence de l’épave. Celle-ci a été balisée pour être visible des autres usagers de la mer.

La brigade nautique de Gendarmerie maritime de Granville s’est également rendue sur les lieux afin de procéder aux premières constatations.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du naufrage.
 


Tags : Manche. Chausey, naufrage, P’tit Prince


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