Naufrage au large de Chausey : un pêcheur secouru après une voie d’eau sur son bateau

NORMANDIE

Le patron du bateau de pêche P’tit Prince a été secouru ce lundi 22 juin au large de l’archipel de Chausey, après l’apparition d’une importante voie d’eau à bord de son navire. Seul à bord, il a dû abandonner son embarcation avant son naufrage.