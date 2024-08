Naël, 13 ans, a disparu depuis lundi à Rouen : la police de Seine-Maritime lance un appel à témoins

Naël, âgé de 13 ans, a fugué depuis lundi 12 août dernier du domicile familial à Rouen (Seine-Maritime). Aussi, un appel à témoins pour disparition inquiétante a été lancé, aujourd'hui mercredi, par la police dans le but de retrouver très rapidement le jeune garçon, de corpulence normale, qui mesure 1,58 m, a les cheveux mi-longs, frisés, roux, les yeux marron et présente des taches de rousseur.Il était vêtu, au moment de sa disparition, d'un pantalon de jogging foncé, d'un tee-shirt Lacoste bleu marine, jaune et blanc et d'une casquette grise.Les personnes qui disposeraient d'informations concernant Naël sont invitées à contacter l'hôtel de police de Roiuen, au 02 32 81 25 00