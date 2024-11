Martainville-Épreville : deux veaux secourus après leur chute dans une cavité de quatre mètres de profondeur

Treize sapeurs-pompiers, dont des membres de l’unité de sauvetage d’appui et de recherche, ont été mobilisés. Sur place, ils ont entrepris une reconnaissance des lieux et procédé à une analyse détaillée de la situation avant de débuter les opérations de sauvetage.



Un manitou, prêté par l’exploitant agricole, a également été mis à disposition des secours pour faciliter l’extraction des animaux.



Au total, cinq engins spécialisés ont été déployés. En raison de la profondeur et de la configuration de la cavité, les pompiers ont dû mettre en place des mesures minutieuses pour stabiliser l’accès au trou et éviter tout risque de glissement de terrain.



Pour l’instant, aucun blessé n’est à déplorer, et les animaux semblent en bonne santé.

Les équipes de secours poursuivent leur intervention pour remonter les veaux en toute sécurité