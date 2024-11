Manifestation des agriculteurs dans les Yvelines : une centaine de tracteurs attendus dimanche sur la N118 à Vélizy-Villacoublay

Les agriculteurs se remobilisent. Dans les Yvelines, à partir de ce dimanche 17 novembre, et jusqu’au lundi 18 novembre à 14h, une importante manifestation est prévue, à l’appel de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et des Jeunes Agriculteurs d’Île-de-France.Dans les Yvelines, une centaine de tracteurs convergeront dès le milieu de l'après-midi, à l'heure des retours du week-end, vers un point de rassemblement stratégique situé sur la RN118, à hauteur de la base aérienne 107 à Vélizy-Villacoublay . Les perturbations sont à attendre à partir de 16 heures dimanche dans le sens province > Paris, et devraient durer jusqu’au lundi après-midi.La circulation sera fortement impactée dans cette zone, nécessitant des déviations et une vigilance accrue des automobilistes.Pour minimiser les désagréments, la préfecture des Yvelines préconise notamment d’éviter les déplacements sur la RN118 en direction de Paris entre dimanche après-midi et lundi après-midi.