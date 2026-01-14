Plus de prévisions: Météo paris 25 jours
L'essentiel de l'actualité et des faits divers
Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton
CARNET BLEU. Un trajet ordinaire vers la maternité s’est transformé en un moment inoubliable ce mardi matin. Sur une route de l’Eure, un petit Maël a décidé de voir le jour plus tôt que prévu, entouré de sapeurs-pompiers improvisés sages-femmes. Le bébé et sa maman, actuellement à la maternité de l'Aigle, vont bien.
Mercredi 14 Janvier 2026 - 22:30
FLASH INFO : Seine-Maritime. Le lycée Georges-Baptiste à Canteleu fermé jeudi et vendredi pour des travaux d’urgence
14/01/2026
Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Permis annulé, stupéfiants et alcool : un quinquagénaire en garde à vue
14/01/2026
Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur stoppé par la herse des policiers après un refus d’obtempérer
14/01/2026
Yvelines. Un trafic régional de stupéfiants démantelé après un contrôle routier à Sartrouville
13/01/2026
Tentative de vol en réunion : au Havre, trois individus interpellés avec pied de biche et hachette
13/01/2026
Eure. Un homme grièvement brûlé sur la voie publique à Bourg-Achard : la gendarmerie enquête
13/01/2026
L’autoroute A29 coupée ce matin après un accident impliquant deux poids lourds en Seine-Maritime
13/01/2026
Tempête Goretti : encore 11 000 foyers privés d’électricité en Normandie, dont 1 500 en Seine-Maritime
12/01/2026
Le journal des municipales 2026
Municipales 2026 : les dépôts de candidatures ouvrent le 9 février dans l’Eure
Les candidats aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 devront impérativement déposer leur déclaration de candidature entre...
Municipales à Louviers. Philippe Brun officialise sa candidature et lance sa campagne
Intoxication au monoxyde de carbone : trois personnes hospitalisées près de Broglie
11/01/2026 - infonormandie
Seine-Maritime : un piéton de 82 ans tué sur un passage protégé par un automobiliste qui s'était assoupi
11/01/2026 - infonormandie
Accident à Thiouville, en Seine-Maritime : un adolescent de 17 ans héliporté en urgence absolue
10/01/2026 - infonormandie
Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands
08/01/2026 - infonormandie
24/11/2025 18:14 - infonormandie
En Seine-Maritime, un chauffeur routier meurt dans l’explosion de son camion sur la D915
23/11/2025 16:16 - infonormandie
Une violente collision fait deux morts, un homme de 55 ans et une femme de 25 ans, entre Gremonville et Motteville
13/11/2025 08:39 - infonormandie
Un piéton mortellement fauché par un poids lourd sur la RN13 entre Évreux et Pacy dans l’Eure
12/11/2025 21:14 - infonormandie
Une femme désincarcérée après une collision entre deux véhicules dans le pays de Caux
12/11/2025 11:18 - infonormandie
Rouen : complètement ivre, la jeune femme était endormie au volant dans le tunnel de la Grand-Mare
