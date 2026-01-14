Maël est né dans l'ambulance des sapeurs-pompiers de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

CARNET BLEU. Un trajet ordinaire vers la maternité s’est transformé en un moment inoubliable ce mardi matin. Sur une route de l’Eure, un petit Maël a décidé de voir le jour plus tôt que prévu, entouré de sapeurs-pompiers improvisés sages-femmes. Le bébé et sa maman, actuellement à la maternité de l'Aigle, vont bien.

En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026