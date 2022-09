Les vidéos compromettantes du motard interpellé près de Pacy-sur-Eure le conduisent en prison

Les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Pacy-sur-Eure ont mis un terme aux frasques de cet habitant de Hécourt, près de Pacy-sur-Eure : il a été interpellé à son domicile le 12 septembre et placé en garde à vue.



Quelques jours plus tôt, le 8 septembre, vers 17h30, les gendarmes tentent de contrôler le conducteur d'une Renault Clio à Croisy-sur-Eure. L'automobiliste refuse de s'arrêter et prend la fuite après avoir grillé un stop.



Le numéro de la plaque d'immatriculation est relevé par les militaires qui peuvent ainsi identifier le propriétaire du véhicule. Il s'avère que le permis de conduire de ce dernier a été annulé et la Clio n'est pas assurée. La consultation du fichier permet également de savoir que le jeune homme est en état de récidive légale pour des faits similaires.