Les orages font des dégâts en Seine-Maritime

Une très probable #tornade a frappé la commune de Motteville dans le département de la Seine-Maritime (76) cet après-midi. Toitures et arbres arrachés. Des dégâts également signalés dans la commune voisine de Flamanville. Credit photo: Thib Boutillier et Mathilde Clrgt. pic.twitter.com/ljgc1S1T2J

— Nahel Belgherze (@WxNB_) June 18, 2023



Parmi les secteurs les plus impactés, celui des communes de Motteville, Ecalle-Alix et Flamanville où 29 interventions ont eu lieu pour des dégâts sur des habitations suite à une sorte de tornade. Une personne a été blessée légèrement (elle a été conduite à l'hôpital) et plusieurs autres, sinistrées, ont dû être prises en charge par la mairie.Les sapeurs-pompiers sont intervenus également pour trois départs de feu liés à la foudre (pas d’impact majeur) sur le secteur de Rogerville.De multiples inondations sdans la région de Fauville en Caux, Bacqueville en Caux et à Dieppe ont amenées les secours à porter assistance à six automobilistes pris par les eaux et à leur mise en sécurité.