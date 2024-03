Les corps sans vie d'une femme et d'un enfant découverts en pied de falaise à Sotteville-sur-Mer

Les corps sans vie d'une femme et d'un enfant en bas âge ont été découverts, samedi aux alentours de 16 heures, au pied d'une falaise à Sotteville-sur-Mer (Seine-Maritime).



L'information a été confirmée ce lundi après-midi par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Les deux victimes ont été hélitreuillées par Dragon 76, l'hélicoptère de la société civile avec à son bord deux sauveteurs des sapeurs-pompiers.



Les corps ont été laissés à la disposition de la gendarmerie qui a ouvert une enquête afin d'identifier formellement la femme, âgée d'une trentaine d'années et l'enfant de trois ans, et de déterminer les causes des décès.