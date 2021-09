Léa, 22 ans, signe un contrat "Parcours emploi compétences" avec Infratec, grâce à Pôle Emploi Rouen Aubette

La signature du contrat PEC entre Léa et Infratec illustre parfaitement les aides et mesures mises en œuvre chaque jour par les équipes de Pôle Emploi auprès des demandeurs d’emploi et des entreprises, souligne Christophe Lebel, directeur adjoint de l'agence de Rouen Aubette.



L'occasion pour lui de rappeler que toute personne de moins de 26 ans, inscrite en accompagnement intensif et disposant de ressources inférieures à 300€ par mois peut obtenir une aide exceptionnelle versée par Pôle emploi. Le but est d'accélérer un retour à l'emploi.



« Cette aide est faite pour financer une dépense de votre vie quotidienne comme un abonnement internet, l’acquisition d’un smartphone, ou de nouveaux vêtements par exemple », explique le directeur adjoint de Pôle emploi Rouen Aubette. Le montant maximum est fixé à 497,50 € par mois, et plafonné à 1492,50 € sur six mois.