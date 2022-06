Le tonnerre gronde dans l'Eure : des rues inondées à Gravigny près d'Evreux

Violents orages de grêle en cours à Gravigny dans au nord d'Évreux dans l'Eure. Certaines routes sont inondées, totalement impraticables ! https://t.co/woTUJ6nuSr

— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 4, 2022



#RushFestival #Rouen #Normandie

(2/2)Les billets du samedi 04 juin sont remboursables ou pourront donner accès au dimanche 05 juin. Pour les forfaits 3 jours, un tiers du montant sera remboursé.

— le106 (@le106) June 4, 2022



Un violent orage accompagné de fortes précipitations, de grêlons et de coups de tonnerre a éclaté en fin d'après-midi sur le département de l'Eure et des Yvelines. A, près d'Evreux, des rues sont inondées et rendues impraticables.Même constat à Rouen, en Seine-Maritime et à Versailles (Yvelines) où des rues sont inondées, comme on peut le voir sur les vidéos postées sur Twitter par des internautes.Plusieurs manifestations de plein air sont annulées. L'édition d'Aire de fête às'est terminée plus tôt que prévu et la déambulation prévue ce soir à 20 heures et annulée, indique la mairie sur son compte Twitter.Annulation également de la soirée organisée au hangar 106 àdans le cadre du festival Rush. La soirée de demain dimanche 5 juin est maintenue.Météo France a classé soixante-cinq départements en vigilance orange orage, dont ceux de la région Normandie et de l'Île-de-France. Ce phénomène orageux devrait se poursuivre jusqu'à demain dimanche, en début de matinée, selon les prévisions.