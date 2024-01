Le dispositif de mobilisation mis en place en cas d’alerte de niveau jaune « Temps froid » du plan hivernal est maintenu jusqu’au mardi 16 janvier au matin. Ainsi en a décidé le préfet de la Seine-Maritime compte-tenu des prévisions météorologiques pour les prochains jours.



De ce fait, des places d’hébergement supplémentaires restent ouvertes jusqu’à mardi prochain au matin.



« En fonction des prévisions météorologiques, ce dispositif pourrait être prolongé au-delà du 16 janvier », indique le communiqué de la préfecture, qui détaille les lieux d’accueil :



• À Rouen, le gymnase Catherine-Graindor reste ouvert, pour l’accueil des hommes isolés (70 places) avec la mobilisation du dispositif mobilité de la Croix-Rouge permettant d’acheminer les personnes sur les gymnases ouverts.



• Au Havre, le gymnase Jacques-Monod reste ouvert pour les personnes isolées (50 places). Élargissement des horaires de l'accueil de jour au Havre et extension des horaires de maraudes jusqu'à 23 heures.



• À Dieppe, extension des horaires d’accueil du CHRS Vauban.



Sur l’ensemble du département, en fonction du niveau d’occupation des dispositifs, des places hôtelières supplémentaires pourront également être ouvertes durant la période de déclenchement, sur le territoire de Rouen, Le Havre, Dieppe, Elbeuf et Fécamp.



Les équipes de la veille sociale (SIAO, accueils de jour, équipes mobiles, associations caritatives...) demeurent mobilisées pour repérer et orienter vers l’accueil téléphonique du 115 les personnes susceptibles de bénéficier de ces dispositifs.