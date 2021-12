Lors de son audition en garde à vue, le trafiquant présumé a reconnu avoir écoulé 9 kg de résine de cannabis en deux ans, ainsi que 300 cartouches de cigarettes et 120 pots de tabac.



Les investigations ont conduit les enquêteurs à saisir plus de 9 000€ sur un compte d’épargne ouvert à son nom.



Le mis en cause a été déféré aujourd’hui vendredi devant un magistrat du parquet d’Évreux qui devait lui notifier une comparution immédiate devant le tribunal judiciaire.