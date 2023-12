Le château de Serquigny ravagé par les flammes : 60 sapeurs-pompiers sont sur place ce dimanche matin

Quatre lances à incendie ont été déployées pour venir à bout des flammes qui ont embrasé la toiture de l'édifice inscrit aux monuments historiques. Et, à cette heure, le feu n'est toujours pas complètement circonscrit, indiquent les secours.



Le préfet de l'Eure, Simon Babre, s'est rendu sur place. « Les dégâts sur cet édifice sont très importants : la toiture est ainsi totalement détruite, ainsi que les planchers. Les deux façades pourraient être préservées, sous réserve d'un effondrement toujours possible », indique le représentant de l'État, dans un communiqué.



Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'approcher le lieu du sinistre, sécurisé par la gendarmerie nationale. Une déviation est en place à proximité.



« Au cours des 48 prochaines heures, au fur et à mesure de l'extinction totale du sinistre, des reconnaissances approfondies du site auront lieu pour finaliser la levée de doute s'agissant du bilan humain. A cette heure, aucune victime n'est à déplorer », détaille le préfet.