Le Havre : un piéton de 27 ans percuté par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à 18h05 pour un accident impliquant un véhicule et un piéton, au 91 rue Anatole France, au Havre. À leur arrivée, les secours ont découvert la victime grièvement blessée après avoir été violemment heurtée par une voiture.
Pronostic vital engagé
Neuf sapeurs-pompiers et cinq engins ont été mobilisés, avec le soutien du SMUR et de l’hélicoptère Dragon 76. Après reconnaissance et prise en charge médicale sur place, la victime a été médicalisée en urgence.
Le piéton, un homme âgé de 27 ans, a été héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Son pronostic vital est engagé, précisent les secours,