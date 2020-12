Le Havre : la conductrice d'une voiturette tuée dans un accident sur la rocade de Rouelle

La rocade de Rouelle, entre Fontaine-la-Mallet et Le Havre (D6382) a été le théâtre d'un accident mortel tôt ce mardi matin. La victime, une femme de 50 ans, conduisait une voiture sans permis.



Le drame est survenu vers 6h50, au Havre. Dans des circonstances qui restent à déterminer, une Peugeot 208 et une voiturette Ligier se sont percutés très violemment. La voiture sans permis a terminé sa course contre un talus.