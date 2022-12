Le Havre : feu d'origine électrique dans un bâtiment de 2 000 m2 de la société TCH De Angeli

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi vers 16 heures à l'entreprise T.C.H De Angeli, boulevard Jules-Durand, au Havre (Seine-Maritime). Cette intervention concernait un feu d'origine électrique dans un bâtiment de 2 000 m2 qui s'est propagé à la façade, provoquant des arcs électriques et de la fumée.



Le feu a été éteint à l'aide d'une lance à incendie. Les sapeurs-pompiers ont procédé à l'isolation électrique de l'installation.



Aucun blessé n'est à déplorer.



Les opérations ont mobilisé 21 sapeurs-pompiers et 6 engins, ainsi que les techniciens d'Enedis et de GrDF.



L'entreprise havraise est spécialisée dans la production de conducteurs standards en aluminium nu et alliage d'aluminium.