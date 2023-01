Le Havre. Trois victimes dont une femme inconsciente dans un feu d'appartement

Les sapeurs-pompiers sont en cours d'intervention ce jeudi en tout début d'après-midi, pour un incendie dans un immeuble, rue Casimir Delavigne, au Havre (Seine-Maritime). Le feu, en cours d'extinction, s'est déclaré dans un appartement au 4ème étage, sous combles. Les secours ont pris en charge trois victimes, dont une femme inconsciente.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers avec six engins sont sur place. La rue a été fermée à la circulation, et il est conseillé d'éviter le secteur.



Plus d'infos à venir