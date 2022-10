Le Havre. Il poursuit un homme avec une machette : il est interpellé par la police

Lors de la palpation de sécurité, une autre arme - un couteau de cuisine - est découverte dans une de ses poches. Le suspect, âgé de 45 ans et hébergé dans un foyer à Rouen, est interpellé pour menace avec arme et port d'armes prohibé et placé en garde à vue. Manifestement sous l'empire d'un état alcoolique, il est contrôlé avec un taux de 1,28 gramme par litre de sang.



La victime, qui n'a pas été blessée, est un homme âgé de 40 ans, sans domicile fixe, de nationalité arménienne.