Les faits remontent à la nuit du 3 décembre. Le commissariat de police du Havre (Seine-Maritime) reçoit un appel vers 3h30 du matin d’une femme qui dit être harcelée par son ancien compagnon. Elle précise que ce dernier, âgé de 29 ans, est évadé du centre pénitentiaire de Saint-Aubin-Routot.



Un équipage se rend immédiatement au domicile havrais de cette femme, rue Chanzy. Mais quand les policiers arrivent l’homme s’est évaporé. Il reviendra à deux reprises un peu plus tard et sera finalement interpellé chez son ex-compagne.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour être entendu sur led faits. Il avait omis récemment de réintégrer sa cellule après avoir bénéficié d’une permission de sortie pour aller voir un kinésithérapeute.