La Seine-Maritime en vigilance orange inondations : crues en cours ce jeudi sur plusieurs rivières

Face à cette situation, les autorités ont sensibilisé les maires des communes les plus exposées, les appelant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des habitants et la protection des biens.



Les communes concernées sont :

• Sur l’Epte : Compainville, Cuy-Saint-Fiacre, Dampierre-en-Bray, Doudeauville, Ernemont-la-Villette, Ferrières-en-Bray, Forges-les-Eaux, Gancourt-Saint-Étienne, Gournay-en-Bray, Haussez, La Bellière, Le Thil-Riberpré, Ménerval, Molagnies, Neuf-Marché, Saumont-la-Poterie, Serqueux.

• Sur le Héron : Buchy, Elbeuf-sur-Andelle, Héronchelles, Morville-le-Héron, Rebets.

• Sur le Sorson : Mesnil-Mauger, Nesle-Hodeng, Saint-Saire.



À Gournay-en-Bray, la résidence pour personnes âgées de l’Epte ainsi que l’Institut Médico-Éducatif (IME) font l’objet d’évacuations préventives, comme lors des précédents épisodes de crues.



Des routes coupées et des déviations mises en place



Les fortes précipitations et les crues ont contraint les autorités à fermer plusieurs axes routiers du département. À 11 heures ce jeudi, les routes suivantes sont coupées à la circulation :

• RD107 : axe Crosville-sur-Scie > La Chaussée

• RD54 : commune de Ouville-la-Rivière

• RD117 : Neuville-Ferrières

• RD98 : Rocquemont

• RD125 : axe Turetot > Hermeville

• RD311 : commune de Cauville-sur-Mer



Des itinéraires de déviation sont en place pour limiter l’impact sur les déplacements