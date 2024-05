Jeux Olympiques 2024. 387 policiers et gendarmes mobilisés en renfort cet été en Seine-Maritime

Jeux olympiques et paralympiques obligent, la sécurité va être renforcée dans l'Hexagone cet été. Plus de 14 000 forces de l’ordre supplémentaires seront déployées dans tous les départements, selon l'objectif affiché par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.



En Seine-Maritime, ce sont 387 policiers et gendarmes supplémentaires (par rapport à l’été 2023) qui seront spécifiquement mobilisés dans le département, à cette occasion. « Ces policiers et gendarmes garantiront un niveau inédit de sécurité sur nos plages, lieux de villégiatures ou sites touristiques. Ils assureront également la sécurité du quotidien à laquelle l’ensemble de nos concitoyens ont droit », assure la préfecture dans un communiqué publié ce samedi 25 mai.