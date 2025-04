Interdiction des rassemblements festifs à caractère musical dans l'Eure, pendant deux mois ​

La préfecture de l'Eure a pris un arrêté, ce vendredi 4 avril, interdisant temporairement les rassemblements festifs à caractère musical, tels que les teknivals, raves et free-parties, sur l'ensemble du territoire du département. ​ Cette interdiction est en vigueur du samedi 5 avril au lundi 2 juin inclus. ​



Cette décision, prise par la directrice de cabinet du préfet de l'Eure, Camille Fournier, vise à prévenir les risques élevés de troubles à l'ordre public, à la tranquillité publique, à la salubrité publique et à la santé publique. ​ En effet, aucun organisateur n'a déposé de déclaration préalable auprès du préfet, précisant le nombre de participants et les mesures de sécurité envisagées.