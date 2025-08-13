Connectez-vous S'inscrire

#InfoRoute. Accident de poids lourd sur l’A84 : l’axe Rennes–Caen fermé à hauteur de La Trinité


Ce mercredi en début d’après-midi, un poids lourd de 19 tonnes s’est renversé sur l’A84, au niveau de La Trinité (Manche) dans le sens Rennes vers Caen.



Mercredi 13 Août 2025 - 14:54



L'accident s'est produit entre Avranches et Villedieu-lès-Poêles
Un poids-lourd de 19 tonnes s'est couché sur l'autoroute A 84. L’accident s’est produit sur le secteur de La Trinité, une commune située entre Avranches et Villedieu-les-Poêles entraînant la fermeture complète de l’autoroute dans ce sens de circulation, depuis l’échangeur n°36 d’Avranches.

Bison Futé indique qu’une déviation a été mise en place par la D675. Les usagers sont invités à suivre les itinéraires de substitution et à anticiper des ralentissements importants dans le secteur.

Les circonstances de l’accident ne sont pas encore précisées et aucun bilan n’a été communiqué pour l’instant.




Mots clés : accident, Avranches, Caen, faits divers

              


