#InfoRoute. Accident de poids lourd sur l’A84 : l’axe Rennes–Caen fermé à hauteur de La Trinité

Ce mercredi en début d’après-midi, un poids lourd de 19 tonnes s’est renversé sur l’A84, au niveau de La Trinité (Manche) dans le sens Rennes vers Caen.



Un poids-lourd de 19 tonnes s'est couché sur l'autoroute A 84. L’accident s’est produit sur le secteur de La Trinité, une commune située entre Avranches et Villedieu-les-Poêles entraînant la fermeture complète de l’autoroute dans ce sens de circulation, depuis l’échangeur n°36 d’Avranches.



Bison Futé indique qu’une déviation a été mise en place par la D675. Les usagers sont invités à suivre les itinéraires de substitution et à anticiper des ralentissements importants dans le secteur.



Les circonstances de l’accident ne sont pas encore précisées et aucun bilan n’a été communiqué pour l’instant.



