Incendie mortel près de Pont-Audemer : le bilan s'alourdit avec le décès d'une adolescente de 13 ans

Le bilan de l'incendie qui a détruit la résidence secondaire d'une famille de la région parisienne, à Selles, près de Pont-Audemer (Eure) s'est alourdi. Une adolescente âgée de 13 ans qui avait été sortie du brasier est décédée à l'hôpital Trousseau, à Paris, où elle avait été héliportée la nuit du drame, la veille de Noël.La jeune fille avait été prise en charge par les secours en arrêt cardio-respiratoire, alors que deux autres enfants, âgés de 7 et 11 ans sont décédés.Cinq enfants et cinq adultes, soit les parents des victimes mais également les grands parents et une arrière grand-mère étaient réunis dans cette maison de campagne pour passer le réveillon de Noël. Peu avant 4 heures du matin, c'est le drame : un incendie, dont l'origine n'est pas encore établie, se déclare dans une des pièces de vie.