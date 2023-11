Incendie dans une école de Fécamp ce matin : 55 sapeurs-pompiers engagés

« Les élèves de l’école Jean Macé ne pourront malheureusement pas être accueillis aujourd’hui. Nous appelons les parents à ne pas se déplacer ce matin.

Un accueil minimum sera assuré aux heures scolaires, dans le gymnase Coubertin (67 rue Gustave Couturier). », prévient la marié sur son compte Facebook..

Face à l’importance du sinistre et au risque de propagation, trois lances à incendie ont été mises en action, dont une sur échelle. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers a été engagée avec trente-et-un engins et un périmètre de sécurité a été établi.Par ailleurs, il est à noter que la circulation est interdite rue des Murs Fontaines et rue Gustave Couturier.Les secours demandent aux habitants du secteur de ne pas appeler le 18 pour ne pas encombrer les lignes d’urgence du centre de traitement des appels.Plus d’informations à venir sur infonormandie