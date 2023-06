Incendie dans une boulangerie de Bernay : 41 sapeurs-pompiers mobilisés

Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27) a mobilisé quarante et un sapeurs-pompiers venus des casernes de Bernay, Thiberville, Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Louviers, Bourgtheroulde et Évreux, avec notamment l’aide d’une unité spécialisée de déblaiement. Ils resteront pour partie sur place par précaution cette nuit.



Le préfet, Jérôme Filippini, a tenu « à remercier les sapeurs-pompiers de l’Eure pour leur réactivité, leur engagement et leur professionnalisme ». Les services de l’État accompagneront l’exploitant - il s’agit de la boulangerie Sourdon - dans cette situation difficile, promet la préfecture.