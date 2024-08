Incendie dans un immeuble à Dieppe : deux personnes légèrement intoxiquées

Les sapeurs-pompiers sont intervenus cet après-midi vers 14h30 pour un incendie dans un immeuble d'habitation situé rue de la Charpenterie à Dieppe (Seine-Maritime). Le feu s'est déclaré au premier étage d'un bâtiment de trois étages avec combles.



Les secours ont procédé à la reconnaissance des lieux et à la mise en sécurité de deux personnes situées dans les étages supérieurs à l'aide d’une échelle aérienne. Le feu éteint à l'aide de deux lances à incendie, des opérations de déblai et de surveillance ont été effectuées ensuite.



Le bilan fait état de deux personnes légèrement intoxiquées par les fumées : une femme de 23 ans et un homme de 60 ans. Elles ont été transportées vers le centre hospitalier de Dieppe.



L’origine de l'incendie est encore inconnue et fait l'objet d'une enquête.



Trente-sept sapeurs-pompiers et seize engins ont été déployés. La police nationale, ENEDIS, GrDF et l'astreinte de la ville sont venus sur les lieux du sinistre.