Incendie dans un foyer pour jeunes à Rouen : sept enfants examinés par les pompiers

À leur arrivée, les secours ont procédé à des reconnaissances avant d’éteindre l’incendie au moyen de deux lances. Les locaux ont ensuite été ventilés afin d’évacuer les fumées et de sécuriser le bâtiment.



Sept adolescents âgés de 12 à 16 ans ainsi qu’une éducatrice ont été pris en charge pour un bilan médical. Aucun n’a nécessité de transport à l’hôpital et tous ont été laissés sur place.



Le temps de l’intervention, la circulation a été interrompue sur une partie du boulevard de l’Europe. Les circonstances à l’origine du départ de feu n’étaient pas connues dans l’immédiat.