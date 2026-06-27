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Incendie dans un foyer pour jeunes à Rouen : sept enfants examinés par les pompiers

Un feu s’est déclaré ce samedi matin dans une chambre d’un foyer accueillant des jeunes, boulevard de l’Europe à Rouen. L’incendie a rapidement été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer.




Samedi 27 Juin 2026 - 14:02


Le feu a été éteint au moyen de deux lances - Illustration © Adobe Stock
Le feu a été éteint au moyen de deux lances - Illustration © Adobe Stock
Le sinistre s’est déclaré peu après 10 heures ce samedi matin dans une chambre d’un pavillon à usage de foyer pour jeunes, situé boulevard de l’Europe, rive gauche de Rouen. Vingt sapeurs-pompiers sont intervenus avec six engins, mobilisant également la police et le SMUR.

Le feu rapidement maîtrisé

À leur arrivée, les secours ont procédé à des reconnaissances avant d’éteindre l’incendie au moyen de deux lances. Les locaux ont ensuite été ventilés afin d’évacuer les fumées et de sécuriser le bâtiment.

Sept adolescents âgés de 12 à 16 ans ainsi qu’une éducatrice ont été pris en charge pour un bilan médical. Aucun n’a nécessité de transport à l’hôpital et tous ont été laissés sur place.

Le temps de l’intervention, la circulation a été interrompue sur une partie du boulevard de l’Europe. Les circonstances à l’origine du départ de feu n’étaient pas connues dans l’immédiat.




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