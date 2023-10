Incendie ce matin à Lillebonne : 28 personnes évacuées et prises en charge par les secours

Les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir ce samedi matin vers 5h30 à Lillebonne (Seine-Maritime) où des flammes étaient signalées dans un immeuble de la rue Pasteur.



Il s’agissait d’un feu d’appartement situé au deuxième et dernier étage. Deux lances à incendie ont été déployées dont une sur un moyen aérien.



Parallèlement, les secours ont procédé à l’évacuation de l’immeuble, soit 28 personnes toutes ayant potentiellement inhalé des fumées. « Trois d’entre elles ont d’ores et déjà dû être placées sous oxygène », indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Les autres victimes sont toujours en cours de bilan à 6h40 par une équipe du Sodé Lillebonne.



À cette heure, le feu est éteint et les opérations de secours se poursuivent avec sur place 21 sapeurs-pompiers et huit engins.



Plus d’infos à venir