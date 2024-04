Incendie à Oissel : quatre voitures détruites, deux personnes âgées blessés légèrement

Une enquête de police a été ouverte ce jeudi matin pour tenter de déterminer l’origine de l’incendie qui a détruit quatre véhicules et endommagé la façade d’un immeuble à Oissel (Seine-Maritime).



Un départ de feu a été signalé dans la nuit vers 1h45, sur la voie publique, rue Jean-Jacques Rousseau. A l’arrivée des sapeurs-pompiers quatre voitures étaient embrasées sous un porche et les flammes s’étaient propagées à la façade d’un immeuble de trois étages, notamment à hauteur du 1er et 2ème étage.



Deux lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout du sinistre et stopper la propagation du feu.