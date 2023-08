Incendie à Caudebec-lès-Elbeuf : trois personnes sorties du brasier par les sapeurs-pompiers

Le feu a été circonscrit a l’aide de deux lances. Les victimes, dont on ignore à l’instant si elles ont été blessés, ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et l’équipe du SMUR dépêchée sur les lieux.



L’intervention a mobilisé 34 sapeurs-pompiers avec 15 engins.



Plus d’infos à venir