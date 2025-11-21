Connectez-vous S'inscrire

Harfleur : alcoolisé, un jeune conducteur perd le contrôle de sa BMW ...et son permis de conduire


Une BMW Série 3 a terminé sa course contre un trottoir, dans la nuit de jeudi à vendredi à Harfleur. Le conducteur, âgé de 18 ans, affichait un taux d’alcool très au-dessus du seuil légal.



Vendredi 21 Novembre 2025 - 11:31


Le jeune conducteur a perdu le contrôle de sa voiture à la sortie d'un giratoire - Illustration Pexels
Les policiers de l’unité de sécurité de nuit sont intervenus la nuit écoulée vers 1h25 rue Frédéric-Chopin, à Harfleur, où une BMW venait de heurter un trottoir en sortie de giratoire. À leur arrivée, le conducteur, domicilié en Seine-Maritime, présentait des signes manifestes d’alcoolisation.

Soumis à un premier dépistage, l'éthylotest s’est révélé positif.

Un taux d’alcool très élevé

Conduit à l’hôtel de police, le contrôle à l’éthylomètre a confirmé un taux de 0,69 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit un taux bien supérieur à la limite autorisée pour un conducteur titulaire d'un permis probatoire. Le jeune homme  n’a pas été blessé et aucun dégât n’a été constaté sur le domaine public.

Interpellé en flagrant délit, l'automobiliste a été placé en cellule de dégrisement et son permis a fait l'objet d'une rétention immédiate. La voiture a été prise en charge par le garage de permanence.
 

Ce que prévoit la loi pour les jeunes conducteurs
  • Pour les titulaires d’un permis probatoire, la limite est fixée à 0,10 mg/l d’air expiré (0,2 g/l de sang). Au-delà, l’infraction entraîne un retrait de points, une amende et peut conduire à une suspension du permis.
Mots clés : enquête, faits divers, Harfleur, police, Seine-Maritime




21/11/2025

