Gournay-en-Bray : un feu de voitures se propage à une habitation en pleine nuit

Les secours ont déployé deux lances à incendie pour éteindre le feu. Dans le même temps, ils ont procédé à l’évacuation et à la prise en charge de 7 personnes dans l’habitation concernée, dont un homme intoxiqué par les fumées et une femme blessée par coupures au bras, a indiqué dans la nuit le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



L’intervention qui mobilise 19 sapeurs-pompiers avec 8 engins était toujours en cours à 2h45.



La gendarmerie est sur place et va procéder aux premières constatations de manière à déterminer l’origine du départ de feu.



Plus d’infos à venir