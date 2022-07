Fortes chaleurs : les sapeurs-pompiers de l’Eure sont sur le qui-vive

En prévision des fortes chaleurs annoncées pour le début de la semaine (les températures vont monter jusqu’à 40 degrés C lundi et mardi), le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Eure est sur le qui-vive : il a mis en place un dispositif particulier en pré-positionnant des moyens dans tous les secteurs du département. Il s’agit d’être le plus réactif possible au moindre départ de feu.



Un message de vigilance a par ailleurs été lancé. Il s’adresse autant à la population qu’aux exploitants agricoles qui ont interdiction de procéder à des travaux agricoles avec des engins motorisés ce lundi 18 juillet entre 14h et 18h, au plus fort du pic de chaleur.