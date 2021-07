Feux d’artifice à Évreux : inscription obligatoire pour y assister

Dans le cadre de la fête nationale le traditionnel feu d’artifice qui suivra la cérémonie officielle place de Gaulle, à Évreux, sera tiré au stade Roger-Rochard (Navarre) vers 23 heures mardi 13 juillet.



Compte-tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie, l’accès au stade Roger-Rochard est soumis à un protocole et limité aux seules personnes (à partir de 11 ans) qui auront réservé leur place – uniquement sur Internet - et qui seront munis d’un bracelet, précise la mairie.



Les personnes qui n'ont pas d'accès Internet peuvent remplir un formulaire de réservation en ligne à la Maison des services, 1 rue Irène et Frédéric Joliot-Curie à La Madeleine (tél : 02 32 31 72 02) et à bord du Bus 56 d'Évreux Portes de Normandie.