Feu de voiture au sous-sol d'un immeuble à Rouen : 42 sapeurs-pompiers mobilisés

Une quarantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce mardi matin, rue Eau-de-Robec dans le secteur du CHU de Rouen (Seine-Maritime). A l'origine de cette intervention, qui a démarré à10h26, un violent incendie dans le sous-sol d'un immeuble d'où se dégageait de la fumée et des flammes. Il s'agissait d'un feu de voiture dans le parking souterrain.



Des habitants de l'immeuble ont dû être évacués, par précaution. On ignore dans l'immédiat s'il y a des victimes.



Des moyens importants ont été engagés par le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), à savoir 20 engins et 42 sapeurs pompiers ainsi que des spécialistes en exploration de longue durée et un groupe de commandement.



