Feu de cuisine dans une tour à Maromme : 42 sapeurs-pompiers engagés, aucun blessé

Un feu de cuisine a mobilisé d’importants moyens de secours, ce mardi 20 octobre, en fin de joiurnée, à Maromme. Au total, 19 engins et 42 sapeurs-pompiers ont été engagés pour cette intervention au sixième étage d’une tour d’habitation.



Alors que les équipes procédaient à l’extinction et aux reconnaissances dans l’immeuble, la ventilation des lieux s’est révélée difficile. Un point de rassemblement des victimes avait été installé au pied du bâtiment, avec un dispositif de secours à personne et un poste de commandement.