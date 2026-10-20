Feu de cuisine dans une tour à Maromme : 42 sapeurs-pompiers engagés, aucun blessé

Légende : Le feu s'est déclaré dans un appartement du sixième étage d'une tour - Illustration © Adobe Stock
Un feu de cuisine a mobilisé d’importants moyens de secours, ce mardi 20 octobre, en fin de joiurnée, à Maromme. Au total, 19 engins et 42 sapeurs-pompiers ont été engagés pour cette intervention au sixième étage d’une tour d’habitation.
Alors que les équipes procédaient à l’extinction et aux reconnaissances dans l’immeuble, la ventilation des lieux s’est révélée difficile. Un point de rassemblement des victimes avait été installé au pied du bâtiment, avec un dispositif de secours à personne et un poste de commandement.
Alors que les équipes procédaient à l’extinction et aux reconnaissances dans l’immeuble, la ventilation des lieux s’est révélée difficile. Un point de rassemblement des victimes avait été installé au pied du bâtiment, avec un dispositif de secours à personne et un poste de commandement.
Les habitants ont regagné leur logement
Dans un dernier bilan communiqué à 19 h 25, les sapeurs-pompiers indiquent que le feu est éteint et la ventilation effectuée. Toutes les personnes concernées ont pu regagner leur domicile.
Aucun blessé, aucun transport à l’hôpital et aucun relogement ne sont à déplorer. Le dispositif de secours a été allégé, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
Aucun blessé, aucun transport à l’hôpital et aucun relogement ne sont à déplorer. Le dispositif de secours a été allégé, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).