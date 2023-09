Feu de cuisine au Petit-Quevilly, six victimes prises en charge par les secours

Un incendie s’est déclaré ce mercredi matin vers 10 heures dans un appartement situé au quatrième étage d’un immeuble qui en compte neuf, allée Paul-Gauguin au Petit-Quevilly (Seine-Maritime).



Il s’agissait d’un départ de feu au niveau de la cuisine. Six victimes ont été prises en charge par les secours et mises en sécurité.



Vingt-sept sapeurs-pompiers et onze engins ont été mobilisés.