Fécamp : une culture de cannabis découvert à son domicile après un banal contrôle routier

Un banal contrôle routier a valu à un automobiliste fécampois de se retrouver placé en garde à vue au commissariat de Fécamp (Seine-Maritime) pour conduite sans permis et détention et usage de stupéfiants.



Cet homme de 37 ans a été interpellé, jeudi 7 septembre, alors qu’il conduisait malgré l’annulation de son permis. Soumis par la même occasion aux dépistages alcool et stupéfiants, le premier s'est avéré négatif, en revanche le test salivaire s'est révélé positif au cannabis. Le véhicule a été immobilisé et son propriétaire emmené au commissariat pour d'autres vérifications.