Fécamp : un couple jugé pour avoir laissé son chien sans eau ni nourriture pendant presque 2 mois

Les faits se sont déroulés entre le 5 décembre 2020 et le 24 janvier 2021 dans une maison de Fécamp.



À la suite d’une plainte de voisins, des policiers du commissariat de Fécamp se sont rendus sur place le 24 janvier 2021. « L’animal se trouvait enfermé dans une pièce à l’arrière de la maison, avec seulement un panier en plastique sans couvertures et des gamelles vides. Le sol était très sale et jonché d’excréments séchés et moisis », détaille l’association, qui a déposé une plainte.