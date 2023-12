Face-à-face sur la D71 entre Pacy-sur-Eure et Breuilpont : une femme perd la vie

Une femme de 48 ans a perdu la vie dans un face-à-face, qui s’est produit jeudi 14 décembre aux alentours de 18 heures sur une route de l’Eure.



La collision a impliqué une voiture de tourisme et un véhicule utilitaire sur la route départementale 71 à Gadencourt, entre Pacy-sur-Eure et Breuilpont.



Deux victimes ont été dénombrées par les sapeurs-pompiers : une femme, grièvement blessée, était incarcérée dans sa voiture quand les secours sont arrivés. Malgré les soins prodigués sur place, elle n’a pas survécu à ses blessures et a été déclarée décédée par le SMUR de Vernon.